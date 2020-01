advertisement

MELBOURNE – The main showcase game on the second day of the Australian Open on Tuesday (game starts at 0000 GMT, submission number indicates planting):

ROD LAVER ARENA

Kristina Mladenovic (France) v 2-Karolina Pliskova (Czech Republic)

19-Donna Vekic (Croatia) v Maria Sharapova (Russia)

1-Rafa Nadal (Spain) v Hugo Dellien (Bolivia)

Not before 0800 GMT

4-Daniil Medvedev (Russia) v Frances Tiafoe (USA)

Elisabetta Cocciaretto (Italy) v 17-Angelique Kerber (Germany)

MARGARET ARENA COURT

6-Belinda Bencic (Switzerland) v Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia)

Adrian Mannarino (France) v 5-Dominic Thiem (Austria)

Ajla Tomljanovic (Australia) v 31-Anastasia Sevastova (Latvia)

Not before 0800 GMT

Jennifer Brady (USA) v 4-Simona Halep (Romania)

Marco Cecchinato (Italy) v 7-Alexander Zverev (Germany)

MELBOURNE ARENA

Poland Hercog (Slovenia) v Rebecca Peterson (Sweden)

10-Madison Keys (USA) v Daria Kasatkina (Russia)

Damir Dzumhur (Bosnia) v 15-Stan Wawrinka (Switzerland)

Not before 0500 GMT

Alexei Popyrin (Australia) v 28-Jo-Wilfried Tsonga (France)

Not before 0800 GMT

23-Nick Kyrgios (Australia) v Lorenzo Sonego (Italy) (compiled by Shrivathsa Sridhar in Bengaluru)

